Bari, Deodato festeggia 50 anni: “Punto di riferimento al Sud”

Un riconoscimento per i 50 anni di attività nel capoluogo pugliese. Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il sindaco Antonio Decaro ha consegnato una targa ad Angelo Deodato, titolare della omonima azienda, per celebrare gli anni di attività che hanno reso la storica ferramenta barese un punto di riferimento per tutto il sud Italia.

“Sono orgoglioso di consegnare il riconoscimento della città ad Angelo Deodato per i 50 anni dell’azienda che porta il suo nome – ha detto il sindaco – e che nel tempo ha ampliato la propria attività fino a diventare un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nel settore della ferramenta, dell’edilizia, del fai da te e della sicurezza sul lavoro. Un’esperienza professionale di successo frutto del lavoro, della serietà e della lungimiranza della direzione d’azienda e del personale impiegato, qualità riconosciute peraltro da tutti i clienti dell’attività commerciale barese. Ad Angelo Deodato e alla sua famiglia, a nome della Città di Bari rivolgo i migliori auguri per questo prestigioso traguardo” – ha concluso il sindaco.

“Spero che la nostra azienda continui a crescere come ha fatto fin qui – ha detto invece Angelo Deodato – magari assumendo nuovo personale, prospettiva per la quale siamo già al lavoro, per offrire una possibilità di scelta sempre maggiore ai suoi clienti. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione per questa targa e i baresi che continuano a scegliere la nostra azienda” – ha concluso. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e i familiari di Angelo Deodato.