Bari, incidente sulla 16: lunghe code e traffico in tilt

Inizio di giornata difficile per gli automobilisti. Un incidente stradale sulla statale 16 direzione Nord all’altezza dell’uscita di via Nazionale, ha bloccato il traffico. Lunghissime le code a partire dall’uscita 4. Sul posto la polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e sta riportando alla normalità il traffico. Il consiglio Incidente stradale sulla SS16 direzione Nord altezza uscita accesso A via Nazionale. Traffico rallentato e code a partire dall’uscita 4. Il consiglio è di uscire all’altezza del quartiere San Paolo (uscita5). Lunghe code sono registrate anche in direzione sud dove i rallentamenti di automobilisti “curiosi”, stanno creando non pochi problemi alla viabilità.

(Foto archivio)

