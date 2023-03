Lecce, tenta la fuga con 12 chili di droga: arrestato

Un uomo di 57 anni, pregiudicato, è stato arrestato nella serata di ieri nel Leccese, in particolare a Copertino, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione di cocaina. Ad accertarlo gli agenti della polizia che lo hanno inseguito in auto mentre tentava di dileguarsi con un’altra persona di cui si sono poi perse le tracce.

Una volta raggiunti dagli agenti, i due hanno provato a fuggire a piedi. Il 57enne è stato bloccato, mentre l’altra persona, dopo aver abbandonato il borsone, è riuscita a dileguarsi nella campagna circostante. Dopo una prima perquisizione dell’auto sono stati trovati tre panetti di cocaina, stessa sostanza presente nel borsone abbandonato in cui sono stati ritrovati, invece, sette panetti di droga.

Foto repertorio