Non fa in tempo ad arrivare in ospedale: partorisce in casa a Bitonto

Grazie all’arrivo di un’ambulanza del 118, ieri a Bitonto un parto che poteva diventare problematico è rimasto un lieto evento. Per una bambina che aveva fretta di nascere e per la madre che non ha fatto in tempo ad andare in ospedale.

La chiamata al 118 l’unica soluzione. L’equipaggio, arrivato dopo qualche minuto a parto già avvenuto, è stato tempestivo nel rimettere le cose a posto, prestando le prime cure e soprattutto evitando che il cordone ombelicale creasse complicazioni, facendo sì che la piccola potesse “presentarsi” al mondo con un bel vagito e la madre potesse riprendersi dalla concitazione del momento.

Un parto in casa in emergenza concluso felicemente, con mamma e piccola stabilizzate e poi, con calma, trasportate sino all’ospedale San Paolo, dove sono state ricoverate in Pediatria-Neonatologia e sono entrambe in buone condizioni.

“Missione compiuta per l’equipaggio della postazione 118 del San Paolo: la dottoressa (e ginecologa) Grazia Nacci, l’infermiera Milena Costanza, l’autista Concetta Baldassarre e la soccorritrice Giuliana Villani. Tutte donne, capitate non per caso nel posto giusto al momento giusto”, spiegano dalla Asl.