Scoppiano le gomme in fase d’atterraggio, paura in volo

Attimi di paura martedì mattina a bordo di un aereo regionale della compagnia Dubai Aviation Corporation, conosciuta commercialmente come Flydubai: il pilota è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Male (Maldive) per lo scoppio delle gomme di destra. Fortunatamente, la manovra è perfettamente riuscita e tutti i passeggeri a bordo sono illesi. Il Flydubai Boing 737-9 MAX, registrato A6-FNC aveva effettuato il volo FZ-1569 da Dubai (Emirati Arabi Uniti) a Male (Maldive), atterrando sulla pista 36 di Male quando entrambi i pneumatici principali di destra sono scoppiati. L’aereo è atterrato senza ulteriori incidenti, fermandosi sulla pista ed è stato disattivato. Di conseguenza, la pista è stata chiusa per circa 3,5 ore.

