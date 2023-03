A Bari è la giornata dei Maneskin: le limitazioni al traffico

Domani 31 marzo, con inizio alle ore 21.00, all’interno del “Palaflorio”, in viale Archimede, si svolgerà il concerto musicale “MÅNESKIN – Louds Kids Tour 2023” per cui sono stati già venduti tutti i 5.582 biglietti messi a disposizione. Prevedibile l’afflusso di numerosissimi giovani, interessati al noto gruppo musicale; per garantire lo svolgimento dell’evento in una cornice di sicurezza, ed evitare che persone prive di biglietto si accalchino nell’area o cerchino di accedere all’interno, sono stati disposti articolati servizi di ordine pubblico, con la previsione di un’area di sicurezza esterna ed un dispositivo all’interno del Palaflorio, oltre che precise determinazioni – adottate dal Comando Polizia Locale- in tema di viabilità.

DISPOSIZIONI SULLA VIABILITA’

1) chiusura al traffico veicolare dello svincolo 14 B della Tangenziale di Bari “Bari Japigia via La Pira”, ad eccezione dei mezzi AMTAB, a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 31 marzo 2023 e fino a cessate esigenze.

2) dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 31 marzo, istituito il “DIVIETO DI FERMATA” e dalle ore 08.30 alle ore 23.00 del 31 marzo istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” in: via Prezzolini, comprese le aree di sosta antistanti il Palaflorio e comprese tra la via Archimede ed il parco urbano “Ecopoli”; via Archimede, tratto compreso tra via Prezzolini e via Giustina Rocca; via Giustina Rocca, tratto compreso tra la trav. via Giustina Rocca (dal civ. 9 al civ. 17) e via Archimede.

AREA DI SICUREZZA ESTERNA

Il filtraggio del pubblico avverrà in un’area di sicurezza esterna, alla quale potranno accedere SOLO i residenti nella zona e coloro che siano muniti di biglietto.

A questa area si potrà accedere attraverso i seguenti 4 varchi:

1.Via Giorgio La Pira angolo Via Prezzolini;

2. Via Giustina Rocca – incrocio con I Traversa che adduce a Via Guglielmo Appulo

(accesso anche per residenti);

3. Viale Archimede angolo Via Giustina Rocca (accesso anche per residenti);

4. Via Prezzolini angolo Via Caldarola (accesso esclusivamente pedonale).

I varchi saranno vigilati dalle forze dell’ordine e presidiati da addetti alla sicurezza che verificheranno il possesso del titolo di accesso (biglietto, QR Code, mail di conferma).

AREE RISEVATE PER IL PARCHEGGIO

Sono state individuate le seguenti aree per il parcheggio riservate, fino al limite di capienza, alle autovetture con a bordo gli spettatori muniti di valido titolo di accesso allo spettacolo musicale:

A.Via Giorgio La Pira angolo Via Prezzolini;

B.Via Prezzolini (di fronte all’Istituto Aeronautico);

C.area sterrata tra Via Giustina Rocca angolo Viale Archimede;

D.complanari di Via Caldarola (di fronte all’Istituto Nautico).

ACCESSO AL PALAFLORIO

Dopo i controlli ai parcheggi, gli spettatori immessi nell’area potranno quindi accedere al Palazzetto attraverso i due ingressi principali della struttura, posti ai lati del piazzale antistante, in Via Giuseppe Prezzolini.

Dalle ore 15 del 31 marzo fino a due ore dopo la fine del concerto, all’interno del Palaflorio e lungo il perimetro dell’area è vietata la vendita di bevande in contenitori in vetro e lattine di alluminio.

Le bottiglie di plastica dovranno essere senza tappo.

L’apertura al pubblico dei cancelli d’ingresso al Palaflorio è prevista a partire dalle ore 18.00.

Per consentire a tutti gli spettatori di accedere all’area in tempo utile ed in sicurezza, si consiglia di raggiungere il Palaflorio a partire dall’orario di apertura, con congruo anticipo rispetto all’inizio del concerto.