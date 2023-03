Bari, allo stadio della Vittoria gli “Aikido days”

I giorni 31 Marzo – 1/2 Aprile la Kyohan Simmi presenta l’iniziativa “Aikido days” presso lo Stadio della Vittoria. che vedrà la partecipazione del maestro Marco Rubatto e della maestra fiduciaria Fijikam Puglia, Agnese Barbone. “Non so come sconfiggere gli altri, so solo come vincere me stesso”, questo il mood scelto dall’organizzatore Pierfrancesco Romanelli che così spiega come questa disciplina giapponese insegna a difendersi da presunti attacchi, ma allena al tempo stesso lo stato d’animo di ogni individuo, migliorandone le relazioni tra persone. L’obiettivo, continua Romanelli, è “quello di ridimensionare il proprio “ego” affinché possa aprirsi ed ascoltare l’altro, facendo emergere lo spirito della persona. Non esistono nemici e non si usa ne forza ne violenza”.

Annunci

All’evento parteciperà anche il maestro Rubatto. “Acquisire strategie e metodi per arginare il fenomeno della non violenza, è questa la base dell’Aikido”, afferma Anna Rita Franchini co organizzatrice dell’evento. “Contrastare la violenza significa strappare i giovani alla monotonia, all’inerzia, alla solitudine ed è proprio aprendo le palestre che si diffonde cultura ed etica”, dichiara Annamaria Clary, atleta della Kyohan Simmi e co organizzatrice. “Ferire un avversario significa ferire se stessi – continua Clary – Controllare le aggressioni senza infliggere lesioni è l’arte della Pace, questo è lo spirito dell’Aikido così come ci è stato trasmesso dal suo fondatore M. Ueshida. Ed è ciò che applico quotidianamente nella mia vita lavorativa e non, cercando di trasmetterlo anche a chi mi sta accanto”.

“Io amo l’aikido da sempre”, dichiara la maestra Agnese, disciplina che insegna a trasformare e neutralizzare una azione violenta, fortificare il proprio carattere ed accrescere il rispetto per se e per gli altri.