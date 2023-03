Bari, incidente in corso Vittorio Veneto: ferito scooterista

Incidente in corso Vittorio Veneto. È accaduto poco fa, in particolare all’altezza del Park & Ride. Ancora ignote le dinamiche dell’incidente, secondo una prima ricostruzione sembrerebbero coinvolti due scooter. Uno dei due veicoli, si presume con la persona che era alla guida, nell’impatto è finito a terra.

Sul posto non sono attualmente presenti le autorità, ma alcuni automobilisti si sono fermati a prestare soccorso nell’attesa dell’arrivo del personale del 118 e della polizia locale.Non si registrano particolari disagi al traffico, si consiglia di rallentare a ridosso della zona in questione. Notizia in aggiornamento…