Bari, investito da un’auto sulle strisce pedonali: paura in centro

Investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, è quanto accaduto in mattinata, in particolare intorno alle 9, ad un anziano. L’episodio, si è verificato nello specifico in corso Vittorio Emanuele, nelle vicinanze dell’ingresso di Palazzo di Città.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia locale e del personale del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo al Pronto Soccorso. Non sarebbero gravi le sue condizioni. Nel frattempo, la polizia locale, sta ricostruendo la dinamica dell’incidente, ancora poco chiara.

Foto repertorio