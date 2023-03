Bari, riapre il cantiere della caserma nell’ex Manifattura

Sono ripartiti oggi i lavori per la realizzazione della stazione dei Carabinieri all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi. A renderlo noto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha voluto raccontare, nel corso di una diretta pubblicata sui social, l’importanza strategica del fattore sicurezza nel quartiere Libertà.

“L’interno della Manifattura diventa anche simbolicamente un elemento legato al rispetto delle regole in un quartiere che ci ha dato parecchi grattacapi in questi anni. Qui arriveranno circa 15 Carabinieri, ci sarà una stazione. Si alterneranno, ci saranno le automobili all’esterno, nel piazzale, all’interno sarà utilizzata 24 ore su 24, perché ci sono le camerate” – ha sottolineato raccontando poi cosa prevede il progetto.

In particolare, all’interno, ci saranno gli uffici, due camerate, la cucina ritrovo, gli spogliatoi, le scale di emergenza. Si tratta di circa 66 metri quadri. I lavori erano stati sospesi perché è stato necessario effettuare un adeguamento delle prescrizioni della sovrintendenza e delle modifiche per via di alcuni spostamenti effettuati in seguito a richieste pervenute dai carabinieri. Poi Decaro ha rivolto uno sguardo a Porta Futuro. “I lavori dell’agenzia del lavoro sono terminati, sarà un attrattore per le aziende” – ha sottolineato.

Poi il sindaco ha proseguito il suo tour all’interno del cantiere che vedrà l’ex Manifattura Tabacchi cambiare totalmente volto, rafforzando in maniera strategica l’identità del quartiere che, ha sottolineato il sindaco “è uno dei luoghi con il maggiore tasso di natalità, con il maggior numero di giovani coppie. È un quartiere – ha proseguito il sindaco – che con questi lavori avrà una nuova svolta”.

Foto screen diretta Facebook