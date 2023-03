Barletta, lo fermano per un controllo ma è in possesso di droga

Lo fermano in quanto insospettiti dal suo atteggiamento e, dopo averlo perquisito, trovano svariate dosi di sostanze stupefacenti. È quanto accaduto a Barletta, in particolare nella zona del castello. In particolare, durante un servizio perlustrativo la gazzella del Radiomobile dei Carabinieri ha dapprima individuato un uomo che, con atteggiamento diffidente, camminava nei pressi del Castello, poi, convinti del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa di spaccio, hanno deciso di entrare in azione per coglierlo sul fatto.

Mentre transitava nei pressi della località controllata, i militari hanno fermato il trentaseienne e, dopo averlo bloccato e

trovato in possesso di una dose di marijuana hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione, rinvenendo nella disponibilità del predetto oltre sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di 63 grammi nonché 2420 euro, verosimile provento dell’attività delittuosa, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Lo stupefacente veniva dunque prontamente recuperato e posto sotto sequestro.

Espletate le formalità di rito, il 36enne veniva tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Trani, informata dagli operanti. All’esito dell’interrogatorio di garanzia accogliendo le richieste del Pubblico Ministero il Gip ha convalidato l’arresto e disposto, nei confronti dell’indagato, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.