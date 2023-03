Bari, il culto per Maria Ss. Addolorata per le vie di Palese

Anche nel borgo di Palese a nord di Bari si entra nel vivo delle celebrazioni della settimana santa con la processione dell’effige di Maria SS. Addolorata. Un evento che, a Palese come altrove, ha tradizionalmente luogo il venerdì che precede la Domenica delle Palme. L’immagine, la più antica in assoluto dei venti “Misteri” che comporranno la processione del Venerdì Santo, risale al 1859 e fu donata alla comunità palesina da una nobildonna modugnese, la signora Maria Cesaria Majorano, come risulta dagli archivi parrocchiali.

Annunci

Non si hanno notizie in merito alle maestranze che hanno realizzato la statua, le quali rimangono tuttora ignote. Nemmeno il recente restauro, effettuato tra il 2018 ed il 2019, è servito a fornire informazioni in merito. Nonostante ciò, profonda e radicata è la devozione dei palesini per la Vergine Addolorata; un sentimento profondo, paragonabile alla venerazione per il Santo Patrono del borgo, San Michele Arcangelo.

Venerdì 31 marzo, alle ore 18.00, sarà celebrata la Santa Messa nella Parrocchia San Michele Arcangelo. Alle ore 19.00, muovendo dal piazzale antistante la chiesa, la processione seguirà il percorso consueto: Corso Vittorio Emanuele – Via Garibaldi – Via Caputo (I tratto) – Via Gino Priolo – Largo Renna – Via Vittorio Veneto – Via Pierino Palasciano – Via Amedeo di Savoia – Via Modugno – Vico XI Modugno – Via Fiume – Via Principe Umberto – Via Lovergine – Vico VIII La Croce – Via La Croce – Via Gen. Giovanni Vacca – Via Caputo – Via Capitaneo – Piazza Capitaneo – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Magrini. Accompagnerà la processione il Complesso Bandistico “Nino-Rota” di Palese diretto dal M° G. Demichele. In caso di maltempo la processione avrà luogo il giorno seguente, sabato 1° Aprile, alle ore20.00