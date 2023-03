La processione dell’Addolorata per le vie di Bari: i dettagli

In occasione della processione in onore della Madonna Addolorata in programma domani, venerdì 31 marzo, su diverse strade cittadine, su richiesta delle arciconfraternite della Santissima Trinità e dei Santi Medici Cosma e Damiano, con ordinanza della Polizia locale sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione:

Il giorno 31 marzo 2023:

dalle ore 5.00 alle ore 20.00, e comunque fino al termine della manifestazione, è

istituito il divieto di fermata, ambo i lati, sulle seguenti strade e piazze:

strada Palazzo di Città piazza Chiurlia via B. Petrone, tratto compreso tra piazza Chiurlia e via Palazzo dell’Intendenza via Palazzo dell’Intendenza via Boemondo piazza Federico II di Svevia, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via

Attolini ed il civico 27.

dalle ore 10.00, relativamente al passaggio della processione, e comunque fino a termine

manifestazione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: piazzetta S. Antonio (partenza), piazza L. Di Savoia, via Carulli, piazza Carabellese, c.so Sonnino, via Cardassi, via Beatillo, via Melo, c.so Vittorio Emanuele II, strada San Benedetto (Chiesa S.

Michele), strada de’ Gironda, via degli Orefici, piazza Mercantile, via Fragigena, strada

Palazzo di Città (Chiesa S. Anna), corte del Catapano, largo Urbano II, piazza San Nicola

(Basilica S. Nicola), Corte del Catapano, strada San Marco (Chiesa S. Marco dei

veneziani), strada del Carmine (Chiesa del Carmine), via Tancredi, Arco della Neve, piazza

dell’Odegitria (Cattedrale) – SOSTA

dalle ore 14.30, relativamente al passaggio della processione, e comunque fino a termine

manifestazione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: piazza dell’Odegitria (Cattedrale), piazza Federico II di Svevia (Chiesa S.S. Medici), via Attolini, strada Bianchi Dottula, via Ronchi, via Boccapianola, Arco Giandomenico Petroni (Chiesa S. Giuseppe), arco Giandomenico Petroni, strada Sagges, via F. Corridoni, piazza Chiurlia, strada Palazzo dell’Intendenza, via Boemondo (Chiesa Maria SS. del Rosario in S. Domenico), via Boemondo (Chiesa Maria SS. degli Angeli), piazza Federico II di Svevia, piazza Massari, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi (Chiesa Maria SS. del Rosario in S. Francesco), via Crispi, via De Cristoforis (Chiesa S. Carlo Borromeo), via De Cristoforis, c.so Mazzini, via Trevisani, via Crispi, piazza Garibaldi, via Manzoni, via Putignani, via Sagarriga Visconti, (Chiesa S. Rocco), largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, c.so Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia e piazzetta S. Antonio (arrivo alla Chiesa di S. Antonio dei Frati Minori). L’Amtab comunica inoltre che potrebbero verificarsi ritardi sugli orari previsti per gli autobus delle linee interessate al percorso della processione.