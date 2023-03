Scomparso 85enne sulla Murgia, ricerche in corso

Proseguono senza sosta, anche nella giornata di oggi, le ricerche di un uomo di 85 anni di cui si sono perse le tracce ieri, in una zona impervia dell’Alta Murgia, in particolare fra Minervino e Andria. Si tratta di Alfonso Sessa, originario del Salernitano.

L’uomo si trovava in Puglia con alcuni amici per raccogliere gli asparagi sulla Murgia. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo, a un certo punto, avrebbe perso di vista l’anziano che non ha più fatto ritorno al punto d’incontro stabilito. Alla ricerca che prosegue incessante da diverse ore, stanno partecipando Carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e la Protezione civile, in sinergia con le unità cinofile e un elicottero.