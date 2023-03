“Sii felice, sei a Bari”, il tormentone social sulla ruota panoramica

“Sii felice, sei a Bari” sbarca anche sulla ruota panoramica. Lo striscione, che ormai ha fatto il giro del web raccontando a cittadini e non gli scorci più caratteristici del capoluogo pugliese, è frutto di un progetto nato solo un anno fa dall’idea di due amici 40enni, Andrea Sibillano e Luca Lombardo. Il leit motiv è il grande amore per la loro città, motivo che li porta a scegliere luoghi sempre più caratteristici per sponsorizzare la bellezza di Bari.

Annunci

Sin da questa mattina, lo striscione è sulla ruota panoramica, che, ricordiamo, resterà sul lungomare di Bari almeno sino a maggio, dunque molto probabilmente anche per i festeggiamenti di San Nicola. Per appenderlo lì, è stato richiesto il permesso al proprietario della ruota panoramica che ha acconsentito permettendone così l’installazione.