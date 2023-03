Bari, a Pane e pomodoro è già estate: primi tuffi

Complice la bella giornata, questa mattina primi bagni a Pane e pomodoro. Un gruppo di ragazzi non ha perso l’occasione di tuffarsi in acqua. Intanto il Comune inizierà dopo San Nicola gli interventi di manutenzione straordinaria delle spiagge, da nord a sud. A Pane e pomodoro ad esempio si procederà con il rifacimento dei pontili e la manutenzione dei bagni e del verde. Per Torre Quetta si lavora a gran ritmo invece in attesa dell’apertura per Pasquetta.

