Bari, piscina coperta dello Stadio del nuoto inagibile: ok ai lavori

La giunta comunale ha dato il via libera al progetto da 730mila euro per rifare la copertura della piscina da 35 metri dello Stadio del nuoto.

Annunci

L’ultimo restyling risale al 1997 in occasione dei Giochi del Mediterraneo, da allora sono seguiti solo lavori d’urgenza. La piscina coperta da 35 metri, oggetto del progetto adottato in giunta, non è in funzione dal periodo del Covid a causa di infiltrazioni di acqua dal manto della copertura lignea.

“La copertura – si legge nel progetto – è stata oggetto numerose volte di interventi di manutenzione ordinaria da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Bari poiché vi erano problemi di infiltrazioni di acqua dalla guaina ardesiata e dai lucernari, ai quali sono state sostituite le lastre di policarbonato. I suddetti piani di riqualificazione rappresentano la possibilità di ridar vita alla struttura al fine di restituirla agli sportivi e ai cittadini”.

“Con questi lavori – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – una volta conclusi, potremo restituire un importante impianto, ora inutilizzabile, in modo da metterlo a disposizione anche della squadra di pallanuoto”. Entro l’anno sarà bandita la gara.

C’è invece ancora da attendere per il restyling della piscina esterna. Non è stato ancora pubblicato il bando di concorso di progettazione che servirà a individuare la soluzione migliore per riattivare quella parte di impianto. La giunta un anno fa aveva già approvato le linee guida per la stesura del concorso di idee ma da allora tutto si è fermato.