Bari, perde soldi prima della processione: ritrovati e restituiti

Momento di solidarietà questa mattina in piazza Sant’Antonio, in attesa dell’uscita della statua dell’Addolorata che percorrerà le vie di Madonnella e del centro, in processione. Qualcuno aveva perso 50 euro. Alcune signore hanno trovato questi soldi e hanno cominciato a chiedere ad uno ad uno chi li avesse persi: “Se non troviamo di chi sono, li doneremo a Santa Rita”. Alla fine hanno scoperto chi aveva perso quei soldi e li hanno restituiti. Un gesto di solidarietà e di aiuto reciproco in attesa della processione della Madonna.

