Bari, torna l’Expolevante: tutte le novità, anche il Luna park

Dopo il successo dell’anno scorso, torna Expolevante, l’appuntamento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari, in programma dal 22 al 25 aprile. Quattro giorni nel quartiere fieristico dedicati al tempo libero, allo sport e alla smart mobility ai quali si aggiungeranno dibattiti e approfondimenti legati alla mobilità sostenibile, alle sue potenzialità e agli impatti sulle nostre città. Numerose le attrazioni per grandi e piccini in una fiera dal format innovativo dove sono previste anche aree test per provare le novità proposte dall’industria di riferimento ed incontri per promuovere comportamenti responsabili per costruire un percorso di educazione alla sostenibilità.

Annunci

Il palinsesto fieristico sarà suddiviso in diverse categorie su una superficie coperta di 30mila metri quadrati e 20mila di area esterna dedicata alle esibizioni e ai test drive. Novità assoluta di quest’anno sarà il ritorno del Salone della Nautica per gli appassionati del mare. Più di 2 mila mq, un’intera area che radunerà cantieri, produttori di accessori, rivenditori di motori marini e l’intera filiera dei servizi.

E ancora Vintage Market Bari, giunto alla settima edizione, racchiuderà più di 100 espositori provenienti da tutta Italia di abbigliamento vintage, artigianato creativo, collezionismo, modernariato e remake fashion. Il tutto arricchito da varie attività come: laboratori per bambini, talk sulla moda e l’ecosostenibilità, dj set e band live. Come ogni anno grande protagonista sarà lo sport e il fitness con spazi indoor e outdoor dedicati in collaborazione con il Coni. Qui si potranno trovare diverse discipline sportive rappresentate da associazioni e club provenienti da tutta la Puglia. L’obiettivo della fiera è quello di promuovere l’attività fisica come stile di vita salutare e di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dello sport.

Spazio agli amici a quattro zampe con Levante Pet, l’evento ricco di attività per i visitatori come dimostrazioni di agility dog e simulazione di gare. La SICS, Scuola italiana cani salvataggi, mostrerà inoltre i metodi di addestramento dei cani in acqua con dimostrazioni di salvataggio.

Per gli amanti del ciclismo e per coloro che amano spostarsi con mezzi Green imperdibile sarà il settore Mobilità sostenibile e Bike con il patrocinio di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) insieme alla Regione Puglia, al Comune di Bari e alla Città Metropolitana di Bari. Ci sarà un’ampia selezione di biciclette di ogni tipo, dalle city bike alle mountain bike, alle biciclette da corsa di ultima generazione. Inoltre sarà possibile provare le biciclette in prima persona grazie ad un circuito appositamente allestito.

Presente anche il settore Motorbike con i nuovi modelli delle case motociclistiche più note, con vendita di accessori e abbigliamento. Immancabili saranno le Auto e Moto d’epoca in collaborazione con Asi.(Automotoclub Storico Italiano). Durante la fiera, gli espositori presenteranno una vasta gamma dai modelli classici agli esemplari più rari e ricercati. Non mancheranno gare di velocità e di abilità.

Trova praticanti sempre più numerosi ed entusiasti e ormai è un fenomeno di massa. Non poteva mancare allora l’attenzione al Padel, sport con racchette che si gioca sempre in doppio a metà strada tra il tennis e lo squash. Expolevante allestirà Padel Expovillage by Kendro con un campo all’aperto per tornei e lezioni gratuite oltre a un’area commerciale per acquisto di vari accessori.

Ancora una novità. La Fiera internazionale del tempo libero ospiterà un nuovo settore dedicato interamente al Game e al Modellismo. Il padiglione è a cura di Nine Tales, società specializzata dal 2017 in eventi tematici e di intrattenimento legati al mondo del fumetto, del gaming, del cosplay e della cultura pop in generale. Lo spazio ospiterà mostre e attività legate al gioco sia analogico che digitale.

Grande spazio sarà dedicato anche all’outdoor living con arredi degli spazi esterni, dalle piscine ai salotti da giardino e tante altre soluzioni. Saranno presentate le nuove proposte del settore per ogni gusto e stile.

In collaborazione con il Coni regionale anche gli Automobil Club della Regione Puglia saranno presenti ad Expolevante 2023 con iniziative di promozione di automobilismo sportivo e storico insieme al Club ACI storico. I visitatori saranno coinvolti in prove di guida sicura e test di sicurezza stradale che riguarderanno soprattutto il corretto utilizzo dei passeggini per i più piccoli, delle piste ciclabili e dei monopattini.

Per i collezionisti o semplici curiosi alla ricerca di oggetti vari sarà presente anche uno spazio espositivo dedicato all’ antiquariato. La Fiera internazionale del tempo libero sarà allietata da eventi e spettacoli con numerosi ospiti e influencer che accompagneranno i visitatori in questi quattro giorni di divertimento e intrattenimento. Infine per i più piccoli e non solo non mancherà il tanto atteso Luna Park con le sue attrazioni per tutte le famiglie.

“Dal 22 al 25 aprile torna Expolevante una manifestazione che è sempre stata ben accolta dal territorio quest’anno arricchita dal gradito ritorno della Salone della Nautica. – dichiara Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante. “Ė tra gli appuntamenti più importanti del Sud Italia anche perché si occupa di un settore strategico come quello della smart mobility fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e per il futuro delle comunità”. ​

Info: dalle 10.00 alle 21.30 – ingressi Orientale, Agricoltura, Edilizia

Biglietti: intero 3,50 euro – ingresso gratuito per chi raggiunge la fiera in bicicletta