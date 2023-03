Bimbi di coppie omogenitoriali, Decaro: “Trascrizioni sempre fatte”

“Il tema delle trascrizioni è un tema dei diritti dei bambini. Io le ho sempre fatte le trascrizioni. Perché a me non interessa dove è nato il bambino, come è nato. Se risiede nella mia città mi interessa come vive quel bambino, che deve avere gli stessi diritti degli altri bambini. Quindi la trascrizione di coppie omogenitoriali permette a quel bambino di avere gli stessi diritti. Credo sia un fatto di diritti e i diritti vanno assicurati a tutti. Nei Comuni non possono esistere bambini di serie ‘a’ e di serie ‘b’. Se sarà necessario disobbedire procederemo con le trascrizioni”. Così Antonio Decaro, presidente dell’Anci, a Rai Tre.

