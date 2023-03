La processione della Madonna Addolorata per le strade di Bari

La statua della Madonna Addolorata è uscita dalla chiesa di Sant’Antonio a Madonnella poco dopo le 10, circondata da centinaia di fedeli che l’hanno accompagnata in processione. Il corteo è proseguito per le vie del rione Madonnella (in piazza Madonnella è stata accolta dai bimbi della chiesa di San Giuseppe) per poi raggiungere il centro e Bari Vecchia. Fino alla Cattedrale per una sosta. Nel pomeriggio, dalle 15, la statua uscirà dalla Cattedrale e percorrerà il centro storico per proseguire lungo via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi (Chiesa Maria SS. del Rosario in S. Francesco), via Crispi, via De Cristoforis (Chiesa S. Carlo Borromeo), via De Cristoforis, c.so Mazzini, via Trevisani, via Crispi, piazza Garibaldi, via Manzoni, via Putignani, via Sagarriga Visconti, (Chiesa S. Rocco), largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, c.so Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia e piazzetta S. Antonio (arrivo alla Chiesa di S. Antonio dei Frati Minori).

