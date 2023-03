Maneskin a Bari, disagi a Japigia: “Anziani a piedi”

“Incredibile disservizio in occasione del concerto dei Maneskin al Palaflorio”. A dichiararlo Italo Carelli, consigliere comunale (M5S). “Chiusa al traffico Via Archimede, dal Polivalente fino a Via Guglielmo Appulo, e fin qui ci potrebbe stare – spiega – anche se mai in passato si era verificata una cosa simile. Il problema serio e che si è impedito anche il passaggio dei mezzi pubblici di AMTAB costringendo i numerosi cittadini, quasi tutti anziani, che risiedono in quel quasi chilometro di strada a scendere su Via Caldarola e a percorrere centinaia di metri a piedi per raggiungere le proprie abitazioni. Di chi è la colpa di questa grave interruzione di un servizio pubblico? Comune di Bari, Polizia locale o AMTAB? Sicuramente – conclude – di qualcuno che è fuori di testa…ma diverso da loro”.

