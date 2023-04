Un uomo di 78 anni è morto in un incidente stradale mentre viaggiava con la moglie che è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. La tragedia si è consumata in Salento sulla provinciale 112, che collega Nardò alla marina di Sant’Isidoro.

All’altezza del villaggio Resta, per cause da accertare, l’auto guidata dal 78enne, una Ford Fiesta, si è ribaltata. Inutile ogni tentativo di soccorso dei sanitari del 118. Non è escluso che a causare l’incidente possa essere stato un malore.