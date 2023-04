Baby gang a Bari, il cdx al contrattacco: “Troppi episodi di violenza”

Si susseguono gli episodi di violenza a Bari. Quasi sempre i protagonisti sono ragazzini che in branco si rendono protagonisti di episodi di bullismo. “L’ennesimo episodio in cui una baby gang ha aggredito un quindicenne in pieno centro a Bari, dimostra come il fenomeno sia ormai totalmente fuori controllo”, dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, che prosegue: “Da ormai cinque anni, quando il fenomeno era agli albori, mi batto affinché, ad esempio, lo si possa contrastare attraverso l’istituzione di un apposito nucleo della Polizia Locale dedicato a questa attività ormai indifferibile. Monitoraggio, prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno del bullismo sono azioni da mettere in campo subito e che devono essere compiute simultaneamente. Lo chiede a gran voce tutta la Comunità barese che ha il diritto di vivere in contesti che siano controllati e in un territorio che deve essere presidiato come si deve. Bisogna smetterla di far credere che Bari sia una città sicura perché è una narrazione del tutto distante dalla realtà. Esprimo la mia solidarietà al ragazzo aggredito e alla sua famiglia che ha avuto il coraggio di denunciare e invito tutte le vittime delle aggressioni a farlo. Perché anche tacere pu? favorire la proliferazione di questa tipologia di reato”, conclude Picaro.

Annunci

(Foto archivio)