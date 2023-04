E’ successo tutto in corso Italia. Un monopattino sui cui viaggiavano due studenti Erasmus, si è scontrato con un autobus dell’Amtab pronto a rientrare in deposito. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma pur essendo stati sbalzati dal veicolo a due ruote, i due giovani hanno riportato ferite lievi. Sul posto è intervenuto il 118 e gli agenti della polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che i due ragazzi viaggiassero in contromano.