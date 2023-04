Bari pronta per Vivicittà, ecco le limitazioni al traffico

Torna domenica 2 aprile Vivicittà – la Corsa dei diritti, organizzata dalla Uisp Bari con la collaborazione dell’asd Runners Club e il patrocinio dei ministeri degli Esteri, della Giustizia e dell’Ambiente, della Regione Puglia, del Comune di Bari, di Fidal e Coni. Come noto, la partenza è prevista alle 9 da parco 2 Giugno. Per garantire il regolare svolgimento della 35° edizione della manifestazione, sono state previste le seguenti limitazioni al traffico:

Dalle ore 00.01 del 31 marzo alle 16 del 2 aprile, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” e “DIVIETO DI TRANSITO”, in viale Einaudi e nella zona complanare prospiciente l’ingresso del Parco 2 Giugno, compresa tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

Il 2 aprile:

dalle ore 00.01 alle 14, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade: viale della Resistenza, ambo i lati; viale Einaudi per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti;

dalle ore 8.45, relativamente al passaggio dei concorrenti è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze: viale Einaudi, nel tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza; viale della Resistenza; largo 2 Giugno; viale della Repubblica, ambo le carreggiate; viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Volta; cavalcavia XX Settembre; corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembre; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele II; corso sen. A. De Tullio; piazzale C. Colombo; lungomare Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; lungomare A. Di Crollalanza; piazza Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella e il passeggiatoio alberato; lung.reN. Sauro, piazza Gramsci, carreggiata compresa tra lungomare N. Sauro e il prolungamento di via Di Vagno; cavalcavia G. Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagno; via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno al cavalcavia Garibaldi; via Peucetia, carreggiata del senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia; via Magna Grecia, carreggiata del senso di marcia da via Peucetia al cavalcavia Padre Pio; cavalcavia Padre Pio, carreggiata del senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo; via Omodeo, carreggiata con senso di marcia da via Amendola a via Salvemini e quella con senso di marcia da via Salvemini a via Jacini; via S. Jacini; prolungamento di via S. Jacini.

dalle ore 9 alle 13, e comunque fino al termine delle esigenze, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino, tratto compreso tra via Di Vagno e il lungomare Perotti (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso lungomare Perotti); corso sen. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato mare (solo all’interno della corsia transennata con obbligo a proseguire dritto sul corso Vittorio Veneto).

Inoltre, in occasione dell’evento, l’Amtab in accordo con l’amministrazione comunale ha previsto per la giornata di domenica 2 aprile una serie di modifiche ai percorsi di linea dei bus urbani.