Bari, Torre Quetta pronta a ripartire a Pasquetta

E’ tutto pronto: Torre Quetta riaprirà il 10 aprile, in occasione del lunedì di Pasquetta con un programma dedicato alle famiglie e ai più giovani. Sono previsti, infatti, concerti, dj set, animazione per bambini. Ci saranno anche esibizioni sportive. Sono iniziate, intanto, le operazioni stagionali di ripristino del verde e le manutenzioni come da capitolato il tutto con la finalità di far trovare pronta ed accogliente la struttura a tutti i cittadini. La prossima settimana è già programmata la prima disinfestazione preventiva contro le zanzare; si andranno inoltre a bonificare con una azione specifica tutte le zone ad alto rischio per avere un effetto già sulle larve. Il ventaglio delle proposte di food & beverage che Torre Quetta offrirà quest’estate ai visitatori è in fase di rinnovo. Dal prossimo mese saranno attivi sulla spiaggia molti nuovi operatori.

