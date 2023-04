Furto in un panificio di Triggiano: “Sono stanca ma non mollo”

L’ennesima spaccata e la rabbia che monta. “Stanotte ho subito una rapina i carabinieri sono appena andati via – scrive la proprietario di un panificio di Triggiano – ci sono immagini belle chiare del tizio. Adesso basta. La paura è stata tanta con il danno, merce e i soldi rubati. Ringrazio solo che sto bene a parte lo spavento terribile. Ma io mi chiedo, perché per lavorare onestamente si deve subire ciò? Non bastano i sacrifici e le difficoltà da affrontare. Spero ti costituisca prima che ti prendano. Se avevi bisogno di mangiare potevo aiutarti, ma farmi questo no. Sono stanca e delusa. Ma io non mollo, questa attività serve per la mia famiglia. Ringrazio – conclude – le forze dell’ordine che si stanno attivando”.

