Il Bari piega il Benevento: 2-0 al San Nicola

Il Bari torna alla vittoria, ma quanta fatica! Il risultato non deve trarre in inganno: per gli uomini di Mignani non è stata una passeggiata battere il Benevento. Squadra contratta quella di Mignani che ha faticato a creare gioco e occasioni. Molto più intraprendente il Benevento di Stellone, specie nel primo tempo. Ma la squadra sannita ha dovuto fare i conti con diversi episodi sfavorevoli che hanno costretto le streghe a terminare la gara addirittura in nove uomini. Il Bari è stato bravo e fortunato ad approfittare degli episodi favorevoli, ma la squadra vista nelle ultime giornate è lontana parente di quella ammirata sino a qualche settimana fa. Incoraggiante il ritorno in campo e al gol di Michael Folorunsho. La strada verso la serie A è ancora percorribile, ma ci vorrà un altro Bari per cullare sogni di gloria.

SCELTE INIZIALI: Dopo la sosta per le nazionali, torna il campionato di serie B. Il Bari scende in campo al ‘San Nicola’, sotto gli occhi del suo ex capitano, David Platt. Avversario di turno, il Benevento dell’ex tecnico biancorosso, Roberto Stellone.

Per la sfida ai sanniti, Mignani deve rinunciare a Benali, Bosisio e Galano, mentre recupera Folorunsho e Ceter che partono dalla panchina. Il tecnico genovese schiera i suoi con il solito 4-3-1-2, ripropone Mazzotta sulla corsia sinistra e ritrova Maiello e Di Cesare. Nel reparto avanzato, Bellomo vince il ballottaggio con Botta per il ruolo di trequartista, mentre è Antenucci il partner di Cheddira.

Nel Benevento, mister Stellone ritrova Glik, ma non El Kaouakibi, assente insieme all’infortunato Capellini e agli squalificati Leverbe e Pastina. Le streghe si schierano con il 3-4-3 con gli ex biancorossi Tello ed Improta titolari dal primo minuto.

PRIMO TEMPO: Avvio spavaldo del Benevento che prova a fare la partita. Ci prova Carfora al minuto 5 con un tiro centrale che non impensierisce Caprile. Il Bari prova a rialzare la testa attorno al quarto d’ora di gioco, collezionando alcuni corner senza rendersi pericoloso. Ma è del Benevento la prima grande chance del primo tempo: Pettinari si invola verso la porta biancorossa e serve un assist al bacio per Improta, ma è provvidenziale Di Cesare a chiudere in angolo. La gara procede senza sussulti, con molti sbadigli e qualche mugugno dei ventunomila del San Nicola. Prova a dare segni di vita la squadra di Mignani al minuto 30 con una punizione insidiosa di Pucino che costringe Paleari all’intervento. Check del Var al minuto 32 per un tocco di braccio di Vicari in area di rigore. L’arbitro Piccinini non concede il penalty per un precedente fallo subito da Cheddira. Svolta del match al minuto 39: Acampora (già ammonito) entra in maniera dura su Pucino: per il signor Piccinini è un intervento da secondo giallo e Benevento in 10! La squadra di Mignani prova ad approfittarne nei due minuti di recupero con Cheddira che calcia alle stelle dopo uno svarione di Foulon. Il primo tempo finisce in archivio a reti inviolate.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Bari: fuori Maita (ammonito nel primo tempo), dentro Morachioli. E il Bari si rende subito pericoloso con Cheddira al minuto 50, ma la conclusione ravvicinata del nazionale marocchino viene deviata in corner da Foulon. L’intervento del terzino belga è però sospetto e l’arbitro viene richiamato dal VAR: viene assegnato il calcio di rigore per un pestone sul piede di Cheddira. Sul dischetto si presenta Antenucci che incrocia il tiro e segna la rete del vantaggio biancorosso. Secondo cambio nel Bari al minuto 66: dentro Folorunsho fuori un deludente Cheddira. E l’ex centrocampista della Reggina è subito protagonista con un’azione personale conclusa con un tiro che si perde di poco a lato. Il Benevento resta in nove al minuto 69: Viviani commette fallo su Antenucci al limite dell’area e per il signor Piccinini non ci sono dubbi: secondo cartellino giallo ed espulsione. Dal calcio di punizione che ne consegue è lo stesso Folorunsho a trovare la rete con una conclusione deviata dalla barriera sannita: il Bari raddoppia. Cambia ancora Mignani al minuto 75: dentro Molina e Zuzek, fuori Bellomo e Vicari. Il centrocampista di Bari vecchia esce in barella. La partita è virtualmente conclusa e Mignani ne approfitta per far esordire Emanuele Matino che prende il posto di Antenucci al minuto 89. Non accade più nulla sino al triplice fischio del direttore di gara: Bari Benevento è storia: vince il Bari 2-0.

PAGELLE: Folorunsho entra e spacca la partita. Cheddira non punge.

Caprile 6, Pucino 5,5, Di Cesare 6,5, Vicari 5,5 (75′ Zuzek 6), Mazzotta 5,5, Maita 5 (46′ Morachioli 6 ), Maiello 6, Benedetti 6, Bellomo 6 (75′ Molina 5,5 ), Antenucci 6,5 (89′ Matino sv), Cheddira 5 (66′ Folorunsho 7)

Mignani 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 0

Marcatori: 55′ Antenucci rig. 71′ Folorunsho

Ammoniti: Acampora, Maita, Letizia, Tello, Viviani

Espulsi: Acampora, Viviani

Angoli: 3 -3

Spettatori: 21.082 spettatori (7.651 abbonati, 494 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Bellomo, Antenucci, Cheddira

Panchina: Frattali, Esposito, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Ceter, Ricci, Molina, Folorunsho, Dorval, Matino.

All. M. Mignani

BENEVENTO (3-4-3): Paleari, Letizia (c), Acampora, Tello, Pettinari, Improta, Foulon, Viviani, Tosca, Carfora, Veseli

Panchina: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Karic, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Simi, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias

All. R. Stellone

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Filippo Meli della sezione di Parma e Nicolò Cipriani della sezione di Empoli. Quarto uomo: Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona PDG. VAR: Rosario Abisso (Palermo). AVAR: Stefano Alassio (Imperia).

foto ssc bari