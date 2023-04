Prende fuoco nella sua auto: due ragazzi non lo aiutano ma lo filmano

Lo scorso 6 febbraio, sul Grande Raccordo Anulare, una Volkswagen Golf ha preso a fuoco con il suo guidatore dentro l’abitacolo. Due ragazzi passano nel punto dell’accaduto e, anziché prestare soccorso all’uomo, 53enne morto il 24 marzo dopo più di un mese di calvario, tirano fuori il cellulare e lo prendono anche in giro. Nel filmato si vede la vittima che accosta sulla destra ed esce con i vestiti in fiamme. I due non si fermano neanche. Mentre il video spopola sul web, l’uomo è in ospedale a combattere tra la vita e la morte. Adesso, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cercano i responsabili del video: il ragazzo autore del video è indagato per omissione di soccorso.

Annunci