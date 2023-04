Bari, per Pasqua tutto esaurito per i ristoranti: spesa media 60 euro

Si va verso il tutto esaurito nei ristoranti di Bari per Pasqua. E’ difficile al momento infatti trovare qualche posto libero nelle sale per godersi il pranzo del 9 aprile. Chi prova in questi giorni ad accaparrarsi un tavolo, soprattutto sul mare, è già quindi in ritardo. La domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo aprono una serie di fine settimana lunghi e proiettano il settore verso la stagione estiva. C’è quindi un sano e moderato ottimismo tra i ristoratori, anche se continuano a permanere i molti dubbi nel futuro nelle parole degli imprenditori di Bari.

Non saranno soltanto i baresi a mangiar fuori, ma nei giorni di Pasqua i numeri, o meglio le attese, sul flusso turistico in arrivo sono eccellenti. Le prenotazioni nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere della città sono vicine al tutto esaurito. Contribuiranno quindi anche i turisti ad occupare i tavoli. Bari infatti è sold out soprattutto per Pasqua e per il ponte del 25 aprile.

Sono quindi numerose le prenotazioni ricevute in questi giorni anche se , dicono alcuni ristoratori, “la gente si lamenta per i prezzi che applichiamo”. Resta quindi ancora il grosso problema dell’aumento delle spese, e delle materie prime, che obbliga i titolari delle attività a rivedere i prezzi, e non sempre i clienti riescono a comprendere tali scelte obbligate.

I menù dei ristoranti di Bari hanno un costo medio di 60 euro a persona, anche se si arriva ad 80 euro nelle strutture più lussuose della città. Alcuni imprenditori hanno scelto comunque di mantenere calmierati i prezzi offrendo menù dal costo di 35-40 euro.

Continua comunque la preoccupazione dei ristoratori sul futuro delle loro attività. La crisi morde e tra l’altro il prezzo delle derrate alimentari continua a salire in maniera inesorabile. E questo causa oltre il calo degli incassi un riduzione enorme della reddittività. Non c’è traccia, poi – dicono – della diminuzione del costo delle utenze che rimangono molto elevate.