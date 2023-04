Bari accoglie gli atleti di Vivicittà: in 5mila in corsa

In cinquemila hanno corso questa mattina per i 35 anni di VIVIcittà. “Non pensavo di farla tutta e mi sono fermato sotto il Comune, ma me ne avete dette di tutti i colori e mi avete accompagnato al traguardo dei 10 km”, scherza il sindaco Antonio Decaro.

“Vivicittà è la corsa dei tre ponti ma soprattutto é la corsa che da 35 anni fa scendere per strada i baresi per una sana domenica di sport – continua Decaro -Direi che non c’è momento più propizio di questo per fare un po’ di attività fisica per poi mettersi a tavola e godersi i pranzi di festa senza sensi di colpa”.