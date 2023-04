Bari, ci sono le prime offerte per i locali sul mare a San Girolamo

I primi due bandi per l’affidamento in concessione dei locali sulla piastra di San Girolamo sono scaduti e sono arrivate tre domande: due per i locali ad uso sportivo (una a locale) e una per quello a destinazione sociale. Per i locali ad uso sportivo gli spazi messi a bando sono al piano terra, uno si estende per 409 metri quadri e il secondo per 468 metri quadri, da concedere per dieci anni al costo di 3.377,50 all’anno.

Un’offerta è arrivata per l’unico locale disponibile da adibire ad attività sociali. Si tratta di uno spazio, sempre al piano terra dei portici, di circa 364 metri quadri. Il Comune ha già nominato la commissione per valutare l’unica offerta pervenuta da “Etnie, associazione di promozione sociale”. La speranza è che si possano concludere al più presto le verifiche, in modo da permettere ai vincitori di poter usufruire dei locali fin da subito.

Bisogna invece attendere il 6 aprile per la conclusione del bando per l’assegnazione dei due locali più grandi, il primo situato sul lato sinistro della piastra (si estende su due piani per 419 metri quadri più 73 metri quadrati di balconi e terrazzo) che sarà adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande anche con eventuale esercizio di vendita al dettaglio; il secondo sul lato destro, di 243 metri quadri distribuiti sempre su due livelli più 108 metri quadri di balconi e terrazzo, da adibire ad attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi nei settori sportivo e/o turistico. In questi ultimi due casi però la concessione sarà di 20 anni.