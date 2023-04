Grave incidente ad Alberobello: 4 feriti, anche un bambino

Grave incidente nella notte sulla 172 all’altezza di Alberobello. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una si è ribaltata. Quattro i feriti tra cui anche un bambino.

i feriti in codice rosso e giallo sono stati ospedalizzati al Di Venere- Policlinico di Bari e al San Giacomo di Monopoli.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano del turno C per estrarre i feriti.

I carabinieri avranno il compito con le misurazioni planimetriche di stabilire la dinamica dell’incidente. (Foto vivilastrada)