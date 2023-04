Meccatronica, la Germania punta su Bari: “Terra con grande potenziale”

Cresce l’interesse di grandi imprese e investitori esteri per la Puglia. Un trend in costante sviluppo a riprova del potenziale economico della regione di cui ne è la riprova Kaeser Compressori, multinazionale approdata a Bari la scorsa estate, che il prossimo 3 aprile inaugurerà ufficialmente il primo centro di vendita e di assistenza nel Sud Italia. Un’apertura dedicata al consolidamento delle relazioni commerciali con il territorio e alle opportunità di investimento delle imprese tedesche in Puglia, con un evento che vedrà come ospiti speciali Joerg Buck, consigliere delegato della camera di commercio italo-tedesca AHK-Italien, Eugenio Di Sciascio, vice sindaco del comune di Bari e l’amministratore delegato di Kaeser Compressori, Giovanni Micaglio. L’azienda, leader mondiale nella produzione di compressori d’aria ad alta efficienza energetica, ha riservato alla sede barese un piano di investimenti dedicato e ha già investito sul territorio dando l’opportunità ad alcuni neo-diplomati pugliesi di qualificarsi in Germania e di rientrare nella propria regione avviando la propria carriera nell’ambito del programma “Ausbildung” dedicato ai giovani talenti della meccatronica.

E sarà la capacità del territorio pugliese di attrarre talenti e investimenti l’argomento al centro del convegno organizzato da AHK Italien e promosso dalla stessa Kaeser “Wilkommenn in Puglia”: una tavola rotonda in programma per la mattina del 3 aprile in Camera di Commercio a Bari a cui prenderanno parte imprenditori e rappresentanti delle istituzioni per fotografare lo stato dell’arte e gli sviluppi dei rapporti commerciali tra Puglia e Germania con un focus dedicato alle imprese tedesche che sono approdate nella regione e alle aziende interessate all’interscambio con la Germania. “La nostra decisione di investire in Puglia è stata dettata dalla convinzione che questa regione rappresenti un’area di grande potenziale per il nostro business”, ha dichiarato Giovanni Micaglio, AD Kaeser Italia. “Siamo entusiasti di inaugurare il Kaeser Center di Bari e di dare il benvenuto a Joerg Buck. Siamo onorati della sua presenza a questo evento importante per la nostra azienda. La scelta di Bari per il nostro primo centro nel Sud Italia è stata dettata dalla grande potenzialità della regione e della città stessa, che rappresentano un crocevia strategico per lo sviluppo dei nostri affari e delle nostre relazioni commerciali con il territorio. Grazie a questo nuovo investimento, potremo offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato ai nostri clienti del Sud Italia e non solo”.