Giornata per la consapevolezza sull’autismo: “Molto da fare ancora”

Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (Waad, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu

Annunci

La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Ma per le associazioni c’è ancora tanto da fare. “Questa foto scattata da mia moglie il 18 marzo scorso – spiega infatti Vito Spadavecchia, presidente dell’associazione barese di promozione sociale, ‘Il Mito di Efesto’ – ritrae mio figlio Francesco al Palaflorio di Bari, prima dell’esibizione di un gruppo musicale, costretto dall’organizzazione, assieme ad altri ragazzi autistici della nostra associazione ‘Il Mito di Efesto’ , a rimanere rinchiuso in una gabbia per disabili. Non aggiungo altro. Non sappiamo – continua il presidente – cosa sia veramente l’inclusione sociale e come poter accogliere questi bisogni speciali! Auguro un sereno 2 aprile a tutte le famiglie – conclude Spadavecchia- che ogni giorno lottano per far vivere i propri figli dignitosamente e serenamente come è in loro diritto”.