Ricche di vitamine e alleate del cuore, in tavola le olive nere

Ricche di vitamine e alleate della salute del cuore, oggi in tavola portiamo le olive nere. Si tratta, in particolare, di un alimento molto diffuso in tutto il mondo utilizzato in diverse cucine proprio per via del loro sapore unico e le loro proprietà nutrizionali. Rispetto alle olive verdi, sono molto diverse, non solo per il sapore, ma anche per la texture e le proprietà.

Tra queste, spicca indubbiamente la presenza di vitamine, in particolare quelle del gruppo A e del gruppo E, ma non solo. Le olive nere contengono una vasta gamma di nutrienti come ad esempio il calcio e il ferro, essenziali per la salute di corpo e mente, ma anche per aiutare il sistema immunitario. Ma non è finita qui, le olive nere, essendo fonte di grassi sani e antiossidanti aiutano a ridurre le infiammazioni contribuendo a migliorare la salute cardiovascolare. Spicca, tra le altre proprietà, la presenza di polifenoli, composti vegetali che aiutano a ridurre il rischio di malattie croniche, come ad esempio le malattie cardiache, ma anche il cancro.

Ma non è finita qui. Le olive nere, oltre ad avere una buona quantità di calcio e ferro, sono ricche di potassio, magnesio e sodio e, inoltre, alcune sostanze contenute in esse, aiutano a prevenire disturbi legati all’apparato digerente. L’olio di oliva, ad esempio, ha proprietà protettive sia sulle pareti dello stomaco, sia su quelle dell’intestino, contribuendo a limitare problemi di ulcere e gastriti. Ecco due ricette semplici e gustose, ma soprattutto fresche e adatte per le stagioni più calde, per portarle in tavola.

POLLO ALLE OLIVE NERE CON SPEZIE



In primis preriscaldate il forno a 180°C, successivamente, in una ciotola, mescolate l’olio d’oliva, la cipolla tritata, l’aglio tritato, il prezzemolo tritato, il rosmarino tritato, il timo tritato, la paprika, il sale e il pepe e, se di vostro gradimento, del paté di olive nere. Spalmate poi la miscela su tutta la superficie del pollo. Mettete il pollo in una teglia da forno e versate mezzo bicchiere di vino bianco, l’acqua e le olive nere snocciolate. Coprire la teglia con un foglio di alluminio e cuocete in forno per circa 1 ora e mezza, fino a quando il pollo non sarà ben cotto. Infine, togliete il foglio di alluminio e cuocete ancora per 10 minuti, fino a quando la pelle non sarà ben dorata.

SPAGHETTI TONNO, LIMONE E OLIVE NERE



A parte, mettete a bollire l’acqua in una pentola capiente. Nel frattempo, in una ciotola, mescolare il tonno sgocciolato con il succo di un limone, l’olio, la scorza di limone grattugiata, il prezzemolo tritato e le olive nere. Quando l’acqua bolle, aggiustatela di sale e versate gli spaghetti. Infine, una volta scolata la pasta, mescolate il tutto aggiungendo altro succo di limone, un filo d’olio e del pepe.