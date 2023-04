Vacanze in Puglia, i turisti: “Un incubo con i mezzi pubblici”

“La Puglia? Una terra bellissima, ma per girarla è meglio non utilizzare i mezzi di trasporto”. E’ il pensiero comune di diversi turisti, ma anche di residenti pugliesi, raccolti in una community social dedicata ai viaggi. Persone che nel corso degli anni, ma anche recentemente, hanno esplorato il tacco d’Italia e oggi sono pronte non solo a consigliare diverse mete della regione, ma anche le modalità migliori, in base alle proprie esperienze, per visitarla.

Dai luoghi “difficilmente raggiungibili” in quanto “mal collegati” ai mezzi di trasporto pubblici, a detta di alcuni “inesistenti”. Sono solo alcune delle motivazioni che hanno portato in molti a sconsigliare di visitare la Puglia con i mezzi pubblici soprattutto ad agosto, periodo in cui, tra ferie, carenza di personale, prezzi gonfiati e sovraffollamento, godersi le bellezze del territorio “risulta impossibile”. Ma non solo: girare la Puglia con i mezzi di trasporto, secondo alcuni è una scelta “atroce”.

“In Puglia c’è l’imbarazzo della scelta in merito a luoghi da visitare, ma senza un’automobile diventa davvero difficile godersela in pieno, ci sono alcuni posti collegati male, soprattutto in Salento. Inoltre, dipendere dai mezzi, significa anche doversi adeguare a orari specifici che non sempre si adattano alle necessità di chi è in vacanza. Un incubo – ha raccontato a Borderline24 una cittadina barese che, per tradizione, ogni estate sceglie una meta della Puglia girandola però, in auto. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri che, sulla community “Poracci in viaggio”, hanno evidenziato le problematiche relative proprio alla situazione trasporti.

“Per muoversi – ha sottolineato una turista rispondendo alla richiesta di aiuto da parte di una futura visitatrice della Puglia – è meglio non affidarsi ai mezzi pubblici. Meglio noleggiare un’auto” – ha evidenziato. Consiglio, quest’ultimo, non apprezzato da altri utenti che, in particolare nei mesi più alti della stagione, hanno constatato prezzi alti. “Se proprio non puoi fare a meno di utilizzare i mezzi – ha consigliato un altro utente – meglio il treno. Ma per girare tutta la Puglia e arrivare ovunque conviene optare per la macchina” – ha concluso. “Con l’auto a noleggio – ha raccontato un’altra turista – abbiamo visitato Alberobello, Polignano, le grotte di Castellana, Castel del Monte e infine, nell’ultimo giorno, dopo aver restituito l’auto, abbiamo visitato Bari storica. C’è tanto da vedere e non è facile selezionare” – ha concluso evidenziando che con l’auto c’è più libertà di movimento ed è possibile optare per più mete, anche difficilmente raggiungibili con i mezzi, senza dover stazionare in una zona soltanto.

Non tutti però hanno avuto cattive esperienze con i mezzi di trasporto. Alcuni, hanno infatti raccontato esperienze molto positive in Puglia. “Il mio tour con i mezzi pubblici è partito avendo come base Bari – ha sottolineato un utente – per Alberobello e Locorotondo ho utilizzato i bus delle ferrovie Sud-Est. Per Monopoli ho utilizzato il treno regionale, anche per Polignano e Ostuni. Il centro del paese, nel caso di Ostuni, l’ho raggiunto con una navetta che si trova in stazione. Infine ho visitato anche Matera raggiungendola con il treno da Bari” – ha concluso evidenziando che non si è tratta di una brutta esperienza. “Non è impossibile girare la Puglia con i mezzi – ha dichiarato infine un’altra residente del capoluogo pugliese a Borderline24 – devi solo adattarti. E’ una tipologia di viaggio sicuramente non adatta alle famiglie con bimbi, se si è giovani, con un po’ di pazienza e zaino in spalla, si possono coprire a piedi quelle tratte a volte irraggiungibili con i mezzi che conducono in luoghi bellissimi e inesplorati. E forze, azzardo una frase…è anche un bene che alcuni mezzi non ci arrivino facilmente, c’è meno caos ed è possibile immergersi in quella Puglia autentica non impregnata di turismo selvaggio che oggi, soprattutto in alcuni periodi, la contraddistingue, facendole perdere tanta identità” – ha concluso.

Tra le mete più consigliate dai turisti, oltre al capoluogo pugliese, soprattutto per la zona vecchia e durante periodi specifici, come i festeggiamenti per San Nicola, spiccano per la zona Sud, Bitonto, Giovinazzo e Molfetta per i centri storici, Bisceglie per la litoranea, Trani e Barletta per la movida. Andando verso Nord Alberbello, Polignano, Ostuni, Monopoli e le grotte di Castellana. In tanti, consigliano anche Matera tra le mete della Puglia, ben consapevoli di essere fuori dai confini della regione, ma considerandola, di fatto, meta essenziale da aggiungere alle proprie programmazioni, in quanto facilmente raggiungibile, per alcuni in treno, per altri soprattutto in auto.