A Bari si corre con la Deejay Ten: “Prima tappa al Sud”

Il 16 aprile torna la Deejay Ten a Bari. La gara, che si svolgerà lungo tutto il lungomare di Bari, entrando anche nella città vecchia, proporrà due diversi tipi di percorsi: da 10 e da 5 chilometri, di cui l’ultimo aperto a tutti. Organizzata da Linus e dalla popolare emittente radiofonica Radio Deejay, la “DeeJay Ten” è una corsa per tutti, che ancora una volta ha scelto Bari come prima tappa del Mezzogiorno.

L’evento è ormai diventato un appuntamento rilevante, molto atteso, di grande attrattiva per la città di Bari, che raccoglie la partecipazione di migliaia di persone provenienti anche da altre regioni del Sud Italia. La manifestazione DeeJay Ten Bari prevede una postazione fissa in piazza della Libertà, dove sarà allestito un piccolo villaggio, che costituirà, altresì, il punto di partenza e di arrivo di tutti i partecipanti. Saranno allestiti stand adibiti a spogliatoi e deposito borse, stand per l’iscrizione e la distribuzione dei pettorali. Inoltre, grazie anche alla partecipazione di vari sponsor, presso il villaggio saranno distribuiti gadget ed informazioni turistiche.

“Grazie alle precedenti edizioni – si legge nella delibera di giunta con la quale si dà l’ok all’iniziativa – che hanno riscontrato un grande successo, sul sito di Radio Deejay sono illustrate le più belle attrattive della città, indicate da fotografie professionali, complete di descrizioni storico-informative ben fatte e dettagliate, che danno un notevole risalto alla città di Bari. L’obiettivo principale della manifestazione è quello di promuovere lo sport, come attività fisica e ludica, per il benessere del corpo e della mente, favorendo la socializzazione e l’aggregazione della comunità cittadina, ma nello stesso tempo è anche quello di sostenere lo sviluppo turistico economico della città”.