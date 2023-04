Autismo e informatica: a Roma 15 ‘Cyber Rebel’

Per il 2 aprile, giornata della consapevolezza sull’autismo, la Fondazione Cervelli Ribelli del giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti, papà di Tommaso, ragazzo con autismo, ha ospitato a Roma 15 “Cyber Rebels” da tutta Italia. Cioè giovani con autismo e un particolare interesse e attitudine all’uso di strumenti informatici per comunicare, studiare, giocare o lavorare. Sono stati selezionati con un procedimento apposito e l’occasione è una giornata di incontro che ha coinvolto ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico tra i 18 e i 29 anni per presentare loro la realtà di Kirey Group, multinazionale attiva nell’ambito ICT. I partecipanti hanno incontrato alcuni esperti dell’area Cyber Security dell’azienda che hanno spiegato loro le opportunità di carriera nella sicurezza informatica.

“Quest’anno abbiamo ritenuto che la migliore celebrazione della giornata fosse all’insegna della concretezza – spiega Gianluca Nicoletti- dopo anni di consapevolezza sull’autismo, sentivamo il bisogno di cose concrete come quella di puntare sul mondo del lavoro. Quanti ragazzi con autismo è possibile che ci siano, magari bravi, di cui nessuno conosce il talento e che stanno tutto il giorno in casa? La sfida è stata quella di contemperare due aspetti nei ragazzi: la passione per l’informatica e il fatto che questa passione possa tendere ad isolarli. Non lo sappiamo, ma può essere qualcosa che si tramuta invece in un’occasione di lavoro”.