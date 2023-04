Bari, a San Girolamo la spiaggia “scomparsa”: “E’ pericoloso”

“Questa è la situazione della “spiaggia” in direzione nord. L’erosione del mare proprio in direzione dei frangiflutti sommersi, sta scavando pericolosamente la zona sottostante al marciapiede”. La denuncia è del gruppo social “Vivere la Voce di San Girolamo – Fesca”. “Adesso – continuano i residenti – non veniteci a parlare che a breve ci sarà il ripascimento delle spiagge perché qui si tratta di evidenti e innegabili errori di progettazione. Inoltre di ciottolini da sparpagliare con i bobcat ne sono rimasti veramente pochi. Bisognerebbe intervenire al più presto con interventi definitivi. Inoltre il dislivello dal marciapiede alla “spiaggia” è di oltre 1 metro, qualcuno potrebbe cadere e farsi male sul serio. Forse le foto non rendono l’idea, allora vi invitiamo a venire a San Girolamo per verificare con i vostri occhi”. L’appello è stato lanciato al sindaco Antonio Decaro e all’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso.

