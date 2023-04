Bari, sale prove e laboratori: bando per l’Officina degli Esordi

È stata è pubblicata oggi nella sezione Bandi e contratti del sito istituzionale del Comune di Bari, disponibile a questo link, la gara per la concessione del servizio di gestione del Laboratorio urbano “L’Officina degli Esordi”, in via Francesco Crispi 5, al primo piano dell’autosilo nel quartiere Libertà. In linea con le indicazioni del piano regionale Bollenti Spiriti 2014-2015, il Laboratorio urbano è uno spazio sociale dove i cittadini, in particolare la fascia più giovane, possono sviluppare i propri progetti culturali e sociali e fare esperienza sul campo, trasformando le criticità e le risorse del territorio in opportunità di sperimentazione di pratiche innovative, rivolte alla comunità.

Annunci

Il concessionario, quindi, è tenuto a garantire le più flessibili condizioni di utilizzo degli spazi e delle attrezzature, anche prevedendo concessioni temporanee degli stessi, in quanto concorrenti agli scopi di cui alla destinazione d’uso dell’immobile, garantendo al contempo la sostenibilità economica delle attività complessive, la loro vitalità e continuità. Inoltre, il concessionario deve favorire l’accesso a una platea vasta di fruitori, singoli o associati, al fine di incrementare la coesione sociale delle comunità locali, la sperimentazione di pratiche di condivisione, collaborazione e co-working, l’emersione di talenti e competenze e l’integrazione dei segmenti più fragili della popolazione.

“L’Officina degli Esordi”, sin dall’inizio delle attività (avviate nel 2013), rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza, un luogo aperto a tutti con una significativa funzione socio-culturale e aggregativa. Il servizio si estende su una struttura di 2.690 metri quadri, suddivisa in quattro aree: l’officina (647 mq), punto convivialità e ristoro (610 mq, di cui 420 coperti e 190 all’aperto), palestra (218 mq) e l’area polivalente e di socializzazione (173 mq).

Il gestore è autorizzato a promuovere la vendita di prodotti per il merchandising, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia. Il valore stimato della concessione è di 1.800.000 euro, IVA esclusa, per tutta la durata della concessione, stabilita in nove anni. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 9 del 15 maggio prossimo.

Molteplici gli spazi e i servizi:

Area laboratorio “L’Officina”

Prevalentemente riservata alla produzione musicale, visuale e letteraria. Il personale ha la facoltà di concordare la durata della sessione di lavoro e, anche, la sua interruzione, nel caso non sia in linea con l’assunzione di responsabilità sottoscritta dall’utente al momento dell’iscrizione al servizio.

Servizio sala prove

La struttura dispone di quattro studi insonorizzati destinati a ospitare prioritariamente prove musicali: uno tra questi (56 mq) è concepito anche per la registrazione. Gli studi, in locazione temporanea (ore, giornate o frequenze settimanali in prospettiva annuale), assolvono al ruolo di spazi utili soprattutto alle giovani formazioni e per favorire il maggior numero di utenti. Possono assolvere anche alla funzione di aule didattiche.

Servizio montaggio audio/video

La struttura dispone di una sala regia-audio e di una saletta destinata al montaggio audio e video. Anche queste, disponibili alla locazione, sono dotate di strumentazioni adeguate alla realizzazione di contenuti audio-video da studio, con obiettivi pre-produttivi, di piccola produzione e/o amatoriali.

Area convivialità e ristoro

Destinata a favorire la convivialità e il ristoro, con particolare riguardo alle esigenze giovanili di incontro, studio, lettura o altro, l’area è accessibile anche da un ingresso indipendente, in modo da risultare operativa anche durante orari in cui gli altri servizi non sono attivi. L’accesso è libero e non richiede particolari procedure, anche se, per iniziative specifiche connesse alle attività dell’Officina/laboratorio, la fruizione può essere riservata a categorie d’utenza definite.

Servizio info-point

Un banco d’accoglienza svolge funzioni di info-point, ufficio prenotazioni e fornisce assistenza tecnico-organizzativa a singoli o gruppi impegnati nello sviluppo di progetti creativi e produttivi.

Sala lettura

Riservata alla lettura, dispone di uno scaffale/biblioteca di libera consultazione fornito di un’ampia selezione di quotidiani e periodici.

Sala riunioni

Si tratta di uno spazio confortevole per riunioni e incontri: la prenotazione, secondo le regole e le tariffe definite, è curata dall’info-point. Lo spazio dispone di una terrazza.

Piccolo palco

Nell’area ristoro è collocato un piccolo palco destinato a ospitare performance, secondo la programmazione definita dalla direzione in accordo con la gestione specifica dell’area ristoro.

Caffetteria/ristoro

Servizio caratteristico dell’area convivialità che garantisce il ristoro a prezzi moderati. È dotato di una cucina attrezzata e di un banco caffetteria, con le specifiche licenze per la produzione e la diffusione di pasti e bevande. La caffetteria ha l’obiettivo di favorire la connessione fra struttura, utenze specifiche e territorio.

Area polivalente e di socializzazione

Quest’area è caratterizzata da strutture che consentono lo svolgimento di momenti educativi. Venti postazioni attrezzate sono destinate a laboratori di studio, mentre uno spazio polivalente dotato di servizi e accesso autonomo, è fruibile per scopi formativi, laboratori, attività sociale di servizio al territorio, attività ludiche, sportive e d’intrattenimento, con particolare attenzione alle realtà associative giovanili. La polivalenza di questo spazio è garantita anche da impianti tecnologici versatili.

Palestra

Uno spazio è destinato alle attività fisiche, come stage di yoga, danza, ecc.. È dotato di bagni e spogliatoi, con ingresso indipendente.

Area espositiva e commerciale

Si sviluppa per 50 metri lineari ed è dotata di supporti illuminotecnici per l’ospitalità di mostre d’arte visiva. Sei box sono dedicati ad attività commerciali in armonia con gli indirizzi della struttura (libri, dischi, video, commercio equosolidale, oggettistica d’arte, ma anche servizi informatici ecc.).

Sito internet

Il sito internet www.officinadegliesordi.it deve contenere tutte le info utili: informazioni sulla struttura, sui servizi offerti e sugli eventi culturali promossi. La realizzazione del sito, la formulazione di contenuti web, la comunicazione su appositi canali social dedicati sono a cura dell’affidatario.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016. I requisiti di capacità economico-finanziaria per la partecipazione alla gara prevedono un fatturato globale minimo non inferiore a 200mila euro (oltre IVA) riferito a un esercizio ricompreso negli ultimi tre disponibili nell’arco dell’ultimo quinquennio (2017-2021). Gli operatori economici partecipanti devono avere svolto, negli ultimi tre esercizi disponibili (2017-2022), presso un ente pubblico o privato, servizi analoghi a quello oggetto del bando, per un importo non inferiore a 300mila euro, e aver gestito per 12 mesi consecutivi, nell’ultimo triennio (2020-2022), almeno un contenitore a valenza culturale per pubbliche amministrazioni o privati.

I sopralluoghi presso “L’Officina degli Esordi” sono obbligatori, previo appuntamento da concordare con la ripartizione Culture: la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile, sulla base dei criteri di valutazione individuati con un punteggio massimo di 100: qualità del piano di gestione 70 – qualità dell’organizzazione proponente 30