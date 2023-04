Bari, traffico e lunghe code tra via Amendola e il ponte San Pio

Traffico sistematicamente in tilt tra via Amendola e il ponte San Pio in direzione centro città. La segnalazione è di un lettore di Borderline24. “Dopo avere creato tre grandi rondò che rendono più scorrevole via Amendola (sino all’altezza di viale Einaudi) – racconta il lettore – il tutto si vanifica, nel tratto sopra citato, a causa del notevole traffico di auto che si imbottigliano, in modo particolarmente critico, appunto all’incrocio di via Amendola con via Omodeo ed il ponte S.Pio ed a partire dall’ultimo rondò di viale Einaudi”. Su tale incrocio è presente un semaforo che – a detta del lettore – andrebbe regolato in base al flusso di auto realmente presente.

“Ovvero – spiega – il segnale verde andrebbe- secondo un mio modesto parere- temporizzato maggiormente sul verde nel tratto di via Amendola che affluisce in direzione centro città, evitando l’ormai perenne imbottigliamento che si crea su detto tratto di via Amendola fra l’intersezione della stessa via nel tratto fra vl.Einaudi e via Omedo/Ponte s.Pio. Andrebbe probabilmente su tali direttrici fatta una puntuale verifica del sito e modificata la temporizzazione del semaforo in modo permanente “a favore del flusso proveniente dalla via Amendola verso il centro città” e, quindi, non solo – come accade ora- assistito solo fra le ore 7,30 e le 8,30 da una pattuglia di vigili. Per questo andrebbe rafforzato il presidio con una assistenza maggiore negli orari e nei turni di presenza della polizia municipale, nelle fasce orarie più’ critiche”. Altra criticità viene segnalata sotto il ponte San Pio: “Necessarie una telecamera e maggiore illuminazione”, conclude.