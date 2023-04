Acquedotto pugliese verso la Sostenibilità digitale: c’è un accordo

Dalla firma, alla presentazione, alle attività: tutte in digitale. L’adesione di Acquedotto Pugliese alla Fondazione per la Sostenibilità Digitale è stata siglata oggi dal Presidente di AQP, Domenico Laforgia, e dal Presidente della Fondazione, Stefano Epifani, nel corso di una conferenza on line.

Annunci

“Coniugare assieme sostenibilità e digitale è il nostro futuro. L’ingresso di Acquedotto Pugliese come socio sostenitore nella Fondazione sarà – spiega il Presidente di AQP, Domenico Laforgia – un vantaggio competitivo. Restiamo nel solco del nostro impegno quotidiano per tenere la nostra azienda al passo con i tempi. Quella della sostenibilità digitale è da alcuni anni per noi una scelta di campo netta, una grande possibilità di crescita per una realtà complessa come la nostra. Da una vera sostenibilità digitale dipende il benessere delle nostre comunità, con servizi migliori ed equamente distribuiti. Processi importanti di cui abbiamo il dovere di essere parte”.

“AQP ha già al suo attivo importanti progetti di digitalizzazione che riguardano – aggiunge la consigliera d’amministrazione delegata alla sostenibilità Rossella Falcone – la gestione e la distribuzione della risorsa idrica, oltre che il rapporto con l’utenza. L’innovazione chiama sempre obiettivi nuovi ed è per questo che per noi la partnership con la Fondazione assume un valore strategico. contribuire alla definizione della direzione del cambiamento che la trasformazione digitale produce è una responsabilità comune. Come grande azienda pubblica sentiamo forte questa responsabilità, espressa nel Manifesto per la Sostenibilità Digitale”.

“L’ingresso di Acquedotto Pugliese – sostiene il Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale Stefano Epifani – segna un momento importante. L’acqua è uno strumento intrinsecamente di sostenibilità. Guadare alla gestione di questa risorsa attraverso strumenti digitali vuol dire guardare ad un futuro sostenibile e con un maggior livello di integrazione. Siamo certi che le competenze presenti in Acquedotto Pugliese rappresenteranno un importante valore aggiunto per le nostre attività, sia nel campo della ricerca che in quello della divulgazione e della comunicazione.” Da Socio Sostenitore di Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Acquedotto Pugliese potrà partecipare a tutte le iniziative dell’ente e sarà presente in sedi istituzionali prestigiose come l’Osservatorio sulla sostenibilità digitale e Tech Economy 2030, e potrà nominare un membro nel Comitato di indirizzo, l’organismo consultivo della Fondazione che contribuisce alla definizione del programma annuale dell’attività.