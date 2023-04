Ad aprile le Grotte di Castellana aperte tutti i giorni

Con l’arrivo della primavera e i ponti festivi di aprile e maggio, le Grotte di Castellana sono la meta ideale per regalarsi uno degli spettacoli sotterranei più belli d’Italia. Un’escursione straordinaria a circa 70 metri di profondità in uno scenario stupefacente di stalattiti, stalagmiti, fossili, cavità, caverne dai nomi fantastici, con una temperatura di circa 16°C.

Nel mese di aprile le Grotte di Castellana resteranno aperte tutti i giorni con possibilità di visite guidate mattutine e pomeridiane, alla presenza esperta di guide multilingue. Inoltre, tutte le domeniche pomeriggio (2, 16, 23 e 30 aprile) saranno dedicate alla Speleofamily, un percorso avventuroso da vivere con tutta la famiglia. Un tour di 1 km con le cavità illuminate dalla luce del caschetto in dotazione, guidato da due speleologi esperti. L’itinerario comprende la visita di una diramazione non inclusa nel percorso tradizionale, per scoprire il sito carsico come dei veri esploratori.

Più lunga e altrettanto avventurosa, lunedì 24 aprile avrà luogo la Speleonight, l’avventura notturna sulle orme dei primi scopritori. Un percorso di 3 km, guidato da due speleologi, anche in questo caso con l’accesso ad una diramazione non prevista nel tour giornaliero. L’occasione per approfondire storia e geologia delle grotte e ammirarle tra luci e ombre.

Infine, il sabato di Pasqua 8 aprile e il 22 e 29 aprile, nella scenografia naturale della Grave a partire dalle ore 21 andrà in scena “Hell in the Cave”, il primo spettacolo aereo sotterraneo del mondo ispirato all’Inferno di Dante che unisce danza, voci, suoni e luci. Tra dannati e personaggi iconici della prima Cantica della Divina Commedia, gli spettatori diverranno parte della scena sulle orme del Sommo Poeta. Le repliche di Hell in the Cave proseguiranno anche nei mesi di maggio e giugno: 13 e 27 maggio, 3 e 24 giugno (info date: https://www.grottedicastellana.it/hell-in-the-cave/).