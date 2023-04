Bari, all’istituto De Marinis primo ciak di un docufilm

Negli scorsi giorni hanno avuto termine inizio le riprese del docufilm “Cinema ti amo”, progetto approvato dalla Regione Puglia, nell’ambito dei nuovi orientamenti formativi suggeriti dal Ministero all’Istruzione, che conducono alla realizzazione di una “scuola aperta” e pensata come laboratorio permanente di formazione, di sperimentazione e innovazione didattica.

Le scene sono girate in gran parte negli ambienti dell’istituto De Marinis di Carbonara-Bari, realtà didattica sempre all’avanguardia e incline a sperimentare nuove ed accattivanti modalità di istruzione, con l’attenzione rivolta al futuro dei ragazzi e alla loro crescita, a tutto tondo. Una sorta di indagine sociale di una realtà periferica, quartiere “Carbonara”, della città di Bari in cui traspira prepotente l’esigenza del cambiamento, non solo come riscatto, ma in termini di qualità della vita e di crescita culturale.

Un docufilm appassionato, interpretato dagli studenti, guidati dal regista Alfio D’Agata, che raccontano, attraverso il linguaggio del cinema, loro stessi e il territorio in cui vivono, e che vede la fondamentale collaborazione delle Istituzioni locali, private e pubbliche, tra cui la partnership dell’Accademia di Belle Arti di Bari (tirocinanti e cultori della materia della cattedra di Illustrazione Scientifica), che fanno da ponte tra i ragazzi e la visione della realtà che li circonda.

La dirigente, Ermelinda Cucumazzo, visivamente emozionata, ma orgogliosa per l’ennesimo progetto che si realizza nella scuola da lei diretta, sita in un quartiere periferico dalle mille qualità, così commenta: “E’ per i ragazzi una nuova esperienza quella di lavorare in un contesto di apprendimento diverso da quello solito didattico, che sta offrendo loro la possibilità di esprimersi e scoprire talenti personali, attraverso la recitazione, testi, disegno ed altro. La sfida vinta è anche quella di farli lavorare con impegno, determinazione, complicità senza differenze, e soprattutto, ininterrottamente per ore. Un progetto comune ed importante per tutti loro, motivati dal tutor professore Francesco Galassi, e coordinati esemplarmente dalla Vicepreside Angela Consoli.”

L’idea progettuale, nasce dalla dirigente Cucumazzo, ed è stata curata da Anna Scarangella e Rossella Patano.