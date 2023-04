Bari, due incidenti sulla Statale 16: traffico in tilt

Due incidenti a pochi chilometri uno dall’altro, hanno rallentato il traffico sulla statale 16 direzione nord, all’altezza dell’uscita di via Napoli sino quasi a Palese. Non sono ancora chiare le cause del sinistro che ha determinato lunghe file di auto in attesa di poter avvicinarsi all’uscita più vicina. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale che dovranno ricostruire le cause dell’incidente e che stanno provvedendo a normalizzare il traffico stradale.

