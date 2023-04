Bari e le discariche a cielo aperto del San Paolo: “Regna l’inciviltà”

Il problema delle discariche a cielo aperto al San Paolo ormai è quotidiano. Sono giornaliere infatti le denunce dei cittadini sulla situazione malsana delle strade del quartiere.

Talvolta la spazzatura viene conferita in maniera errata, spesso in orari diversi da quella prevista. Ma regnano, a detta dei residenti, anche agli atti d’inciviltà che vedono ancora molti cittadini restii ad adattarsi alle nuove norme del servizio di raccolta di rifiuti porta a porta, preferendo la “via più facile”, ovvero quella illegale. Così giorno dopo giorno strade e campagne si riempiono di bustoni e cartoni.

“Non è un caso di un solo giorno – si legge nel gruppo social La voce del San Paolo – Da quando siamo passati al porta a porta, ci sono alcune zone, abbandonate a se stesse. Certo, c’è della gente che non ha capito come svolgere la differenziata, ma è anche vero che dal 3 ottobre 2022 l’Amiu Puglia non è riuscita a risolvere questo problema. Immagino questa estate cosa sarà. Spero anche che qualcuno saprà rendere queste vie percorribili senza cattivi odori o spettacoli del genere”.