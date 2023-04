Bari, il mondo sottomarino incanta i piccoli del Pediatrico

Immersi in un magico e incantato mondo sottomarino, i bambini che percorrono il tragitto tra il pronto soccorso e il reparto di malattie infettive dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari sono in compagnia di delfini, tartarughe, balene e pesci tropicali. L’installazione artistica, che ha ricreato un tunnel sottomarino in un’ala di collegamento dell’ospedale, è stata inaugurata oggi dalla direzione strategica dell’azienda sanitaria Policlinico di Bari e dal direttivo del Rotary Club Bari Mediterraneo, che ha progettato e finanziato la realizzazione dell’opera. “È un’esplosione di colori stupenda. L’installazione artistica rappresenta un bellissimo segnale di attenzione nei confronti dei nostri bambini e siamo onorati di poterla ospitare qui all’interno dell’ospedale. Ringraziamo il Rotary Club per la sensibilità dimostrata nel realizzare questo dono”, ha commentato il direttore generale Giovanni Migliore.

“Con questo imponente Service si realizza una significativa opera finalizzata all’umanizzazione del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, abbiamo realizzato un percorso favolistico a 360° in cui i bambini si sentiranno come in un viaggio sottomarino pieno di colori ed emozioni e avranno modo di trascorrere la degenza con molta più serenità”, ha dichiarato il dottor Paolo d’Ambrosio, presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo per l’anno rotariano 2022-2023. Il Service, realizzato tecnicamente e montato dalla Everprint di Acquaviva delle Fonti, è stato reso possibile anche grazie al sostegno dei Partner del Forum del Risparmio che si è tenuto a Bari il 21.9.2022 presso il celebre palazzo “Spazio Murat” di Piazza del Ferrarese.