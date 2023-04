Bari, pretende soldi in un’area a pagamento: denunciato parcheggiatore

Questa mattina, durante un servizio mirato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, è stato fermato e denunciato a piede libero per il reato di tentata estorsione un soggetto, che pretendeva soldi con atteggiamento minaccioso e aggressivo da un ragazzo che aveva parcheggiato alle ore 8.45 circa la sua utilitaria in uno stallo blu – area già a pagamento – in piazza Moro. Il parcheggiatore, così come da denuncia raccolta, si era rivolto al ragazzo minacciando violenza nei suoi confronti se non gli avesse dato moneta; il ragazzo, spaventato dalla violenta aggressione, prima ha contattato un parente e poi è riuscito ad attirare l’attenzione delle due pattuglie di Polizia Locale presenti nei pressi, una delle quali in servizio in borghese per il contrasto dei parcheggiatori abusivi. Immediatamente immediatamente raggiungevano il parcheggiatore, che era accompagnato presso il Comando di Via Aquilino.

Contemporaneamente il ragazzo aggredito ha denunciato l’accaduto negli Uffici della Polizia Giudiziaria del Corpo della Polizia Locale: suo carico risultavano plurime denunce per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, estorsione e rissa aggravata. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per la tentata estorsione, al parcheggiatore abusivo è stata contestata l’attività illecita ex art. 7 comma 15 bis del Codice della strada con il sequestro dei proventi realizzati; al soggetto veniva altresì direttamente notificato dalla Polizia Locale procedente l’ordine di allontanamento per 48 ore da piazza Moro.